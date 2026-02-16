Logo R7.com
Ucrânia diz concordar com novos pacotes de apoio

Kiev busca ajuda de parceiros enquanto luta para evitar avanços russos no campo de batalha

Conexão Record News|Do R7

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está mobilizando aliados europeus em busca de apoio militar, visando enfrentar os avanços russos no campo de batalha e os ataques à infraestrutura energética do país.

