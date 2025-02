Ucrânia não deve entrar na Otan nos próximos 20 anos, diz pesquisador

Agências de notícias dos Estados Unidos apontaram que Donald Trump deve apresentar um plano para o fim da guerra na Ucrânia na semana que vem. Pela primeira vez, o governo da Rússia confirmou que está em contato com autoridades norte-americanas sobre o conflito. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), o pesquisador de Harvard Vitelio Brustolin comentou o suposto plano.



“A proposta seria congelar a linha de frente com tropas da Alemanha, da França, da Polônia, do Reino Unido e da Itália. Então, aquilo não seria considerado um território russo, seria preservado como território ucraniano. E a Ucrânia concordaria em não pedir para ingressar na Otan [Organização do Atlântico Norte] por 20 anos, que é mais ou menos o tempo de vida do Putin”, disse Brustolin.