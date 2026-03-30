Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ucrânia visa exportação de drones ao Oriente Médio

Presidente Volodymyr Zelensky visitou região do Golfo para negociar acordos com países-alvos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Ucrânia tornou-se pioneira na interceptação de drones devido à guerra em seu território.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Oriente médio
  • Ucrânia
  • Volodymyr Zelensky
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.