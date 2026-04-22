União Europeia dá sinal verde para empréstimo à Ucrânia

A retomada do transporte de petróleo russo abriu caminho para que a União Europeia desse sinal verde a um empréstimo de € 90 bilhões para a Ucrânia. O valor estimado em R$ 528 bilhões vai permitir que Kiev reforce as defesas do país.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!