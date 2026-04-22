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União Europeia dá sinal verde para empréstimo à Ucrânia

Valor estimado em R$ 528 bilhões vai permitir a Kiev reforçar defesas do país entre 2026-2027

Conexão Record News|Do R7

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A retomada do transporte de petróleo russo abriu caminho para que a União Europeia desse sinal verde a um empréstimo de € 90 bilhões para a Ucrânia. O valor estimado em R$ 528 bilhões vai permitir que Kiev reforce as defesas do país.

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