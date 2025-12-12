União Europeia planeja congelar ativos russos indefinidamente

A União Europeia está prestes a aprovar o congelamento indefinido dos ativos do Banco Central russo mantidos na Europa. Objetivo da medida é usar dinheiro para conceder empréstimo de 165 bilhões de euros à Ucrânia. Proposta ainda passa por votação por maioria qualificada.



