União Europeia planeja congelar ativos russos indefinidamente
Objetivo é usar dinheiro para conceder empréstimo de 165 bilhões de euros à Ucrânia; proposta ainda passa por votação por maioria qualificada
A União Europeia está prestes a aprovar o congelamento indefinido dos ativos do Banco Central russo mantidos na Europa. Objetivo da medida é usar dinheiro para conceder empréstimo de 165 bilhões de euros à Ucrânia. Proposta ainda passa por votação por maioria qualificada.
Últimas
Alemanha acusa Rússia de cometer ataques cibernéticos
Ações visavam controle de tráfego aéreo e eleições federais que aconteceram em fevereiro
Apreensão de petroleiro levanta alerta em Cuba
País depende do petróleo bruto e de produtos refinados da Venezuela para grande parte do consumo
EUA oferecem criação de zona econômica livre em Donetsk, na Ucrânia
Acordo iria retirar tropas ucranianas e impedir entrada de soldados russos na região
Brasil é o único país do Brics que não cortou juros em 2025
No bloco das 20 maiores economias do mundo, apenas o Japão não reduziu juros neste ano
Rússia pode não gostar de algumas propostas da Ucrânia enviadas aos Estados Unidos
Plano de paz revisado por líderes europeus foi entregue ao governo norte-americano
Rússia e Belarus entram em contato com governo da Venezuela
Líderes demonstraram apoio ao governo de Nicolás Maduro contra "pressão externa"
STF forma maioria para perda do mandato de Carla Zambelli
Alexandre de Moraes anulou decisão da Câmara; julgamento acontece em sessão virtual
STF julga recurso que pede mudanças no entendimento do foro privilegiado
Análise acontece em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal
Brasil tem mais de 80 milhões de pessoa endividadas
Uso do cartão de crédito como renda expõe fragilidade financeira das famílias
"Ucrânia está totalmente alinhada com lado americano"
Segundo Volodymyr Zelensky, segurança deve ser fundamental para reconstrução
Ministro russo diz que mal-entendidos com EUA estão resolvidos
Kremlin elogiou reunião entre enviado especial norte-americano e Vladimir Putin
Grupo terrorista propõe congelamento de armas
Governo israelense respondeu que não haverá futuro para o Hamas, e Gaza deve ser desmilitarizada
Saiba o que muda na prova de redação da Fuvest 2026
Candidato vai poder escolher entre dissertação ou outro tipo narrativo oferecido no exame
EUA apreendem navio petroleiro na costa venezuelana
Militares chegaram em helicópteros e renderam comandante; Trump disse que ação foi por "um bom motivo"