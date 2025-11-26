Uso de IA por alunos e professores demanda políticas de segurança

O uso de inteligência artificial entre alunos e professores demanda políticas de segurança. É o que aponta um estudo realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR).



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!