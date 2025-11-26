Logo R7.com
Uso de IA por alunos e professores demanda políticas de segurança

Pesquisa aponta que uso das ferramentas é grande, mas exige protocolos, políticas e capacitação

O uso de inteligência artificial entre alunos e professores demanda políticas de segurança. É o que aponta um estudo realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR).

