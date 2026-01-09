Logo R7.com
Valor da cesta básica sobe em 17 capitais brasileiras

Carne bovina de primeira foi um dos principais itens responsáveis pelo aumento no preço

A cesta básica aumentou em 17 capitais brasileiras em dezembro de 2025, segundo dados divulgados pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

