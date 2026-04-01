Reino Unido deve priorizar laços mais estreitos com a Europa

Em meio às tensões com os Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que o Reino Unido deve priorizar laços econômicos e de defesa mais estreitos com a Europa. Ricardo Cabral, especialista em segurança e estratégia internacional, analisa.



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