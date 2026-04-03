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Brasil é 2º maior comprador de bacalhau do mundo

Stela Conte: 'Produto de alto valor agregado, que segue na mesa do consumidor'

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Stela Conte, consultora veterinária do Conselho Norueguês de Pesca, fala sobre a importação do bacalhau norueguês pelo Brasil.

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