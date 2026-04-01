Investimento de R$ 290 milhões deve resultar em 800 novos cursinhos

O MEC (Ministério da Educação) anunciou um aumento significativo no investimento em cursinhos populares para 2026. Com uma verba que ultrapassa os R$ 290 milhões, a iniciativa representa um crescimento de quase 300% em relação ao ano anterior e tem como objetivo criar mais de 800 novos cursos preparatórios para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).



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