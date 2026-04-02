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Donald Trump reforça ameaças ao Irã em pronunciamento

Segundo ele, país pode voltar "à Idade da Pedra" se não houver acordo; Teerã respondeu com alerta

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Em discurso realizado nesta quarta-feira (1º), Donald Trump afirmou que ataques realizados ao Irã devem se intensificar nas próximas semanas e farão com que o país volte "à Idade da Pedra".

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