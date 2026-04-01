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‘A paternidade precisa ser tão coercitiva quanto a maternidade é’, diz advogada

Com a nova licença-paternidade, período de afastamento do trabalho será aumentado de forma gradual até 2029

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A recente mudança na legislação brasileira amplia a licença-paternidade para trabalhadores autônomos, empregados domésticos e microempreendedores individuais. A advogada Silvia Felipe Marzagão analisa o assunto.

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