‘A paternidade precisa ser tão coercitiva quanto a maternidade é’, diz advogada

A recente mudança na legislação brasileira amplia a licença-paternidade para trabalhadores autônomos, empregados domésticos e microempreendedores individuais. A advogada Silvia Felipe Marzagão analisa o assunto.



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