Companhias aéreas do Japão vão subir taxa de combustível

Os reflexos da guerra no Oriente Médio já começam a afetar o setor aéreo no Japão. As duas maiores companhias do país planejam aumentar, a partir de junho, as taxas de combustível para voos internacionais.



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