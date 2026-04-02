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Companhias aéreas do Japão vão subir taxa de combustível

Nas rotas para América do Norte e Europa, cobrança deve passar de R$ 1.700

Conexão Record News|Do R7

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Os reflexos da guerra no Oriente Médio já começam a afetar o setor aéreo no Japão. As duas maiores companhias do país planejam aumentar, a partir de junho, as taxas de combustível para voos internacionais.

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