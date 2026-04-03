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Plano militar prevê retirada de 450 kg de urânio do Irã

Operação de alto risco prevê entrada de tropas e equipamentos pesados em território iraniano

Conexão Record News|Do R7

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O Exército americano apresentou ao presidente Donald Trump um plano militar para remover cerca de 450 kg de urânio altamente enriquecido do Irã.

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