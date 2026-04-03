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Especialistas dizem que ataques ao Irã podem constituir crimes de guerra

Segundo carta, conduta das Forças Armadas americanas e declarações violam direito internacional

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Especialistas em direito internacional nos Estados Unidos assinaram uma carta aberta alegando que os ataques norte-americanos ao Irã podem constituir crimes de guerra.

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