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Trump ameaça ampliar ataques contra infraestrutura civil do Irã

Segundo presidente americano, depois das pontes, usinas elétricas iranianas serão alvos de bombardeios

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump anunciou a possibilidade de ampliar os ataques contra a infraestrutura civil do Irã após bombardear a maior ponte do país.

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