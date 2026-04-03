Trump ameaça ampliar ataques contra infraestrutura civil do Irã
Segundo presidente americano, depois das pontes, usinas elétricas iranianas serão alvos de bombardeios
O presidente Donald Trump anunciou a possibilidade de ampliar os ataques contra a infraestrutura civil do Irã após bombardear a maior ponte do país.
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