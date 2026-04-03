Governo prepara programa de renegociação de dívidas
Nova proposta promete ser mais simplificada em relação ao Desenrola Brasil
O governo federal prepara um novo programa de renegociação de dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, a proposta é criar um modelo mais simplificado em comparação ao atual Desenrola Brasil.
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