Governo prepara programa de renegociação de dívidas

O governo federal prepara um novo programa de renegociação de dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, a proposta é criar um modelo mais simplificado em comparação ao atual Desenrola Brasil.



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