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PRF fiscaliza rodovias em todo país durante o feriado prolongado

Objetivo é reduzir mortes e feridos em acidentes causados por ultrapassagens irregulares

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou uma operação especial de fiscalização durante o feriado prolongado em todo o Brasil. O foco principal é a prevenção de acidentes causados por ultrapassagens ilegais nas rodovias federais.

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