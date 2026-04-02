PRF fiscaliza rodovias em todo país durante o feriado prolongado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou uma operação especial de fiscalização durante o feriado prolongado em todo o Brasil. O foco principal é a prevenção de acidentes causados por ultrapassagens ilegais nas rodovias federais.



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