Vazamento de mensagens sobre ataque a rebeldes é crime de responsabilidade, afirma especialista

“Eles (os interesses tratados) não são de ordem particular, veja só, se tratavam de ataques estratégicos a grupos terroristas” afirma Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP, em conversa ao Conexão Record News desta quinta-feira (27). Segundo Furriela, os Estados Unidos têm formas oficiais de comunicação para assuntos oficiais, como os ataques ao grupo terrorista Houthis , e que essa situação é passível deste caso ser colocado como um crime de responsabilidade.



O presidente Donald Trump responsabilizou o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, pelo vazamento da organização do ataque ao grupo terrorista Houthis do Iêmen . Segundo o republicano, o conselheiro assumiu a responsabilidade pela criação do grupo que um jornalista foi adicionado por engano com funcionários do alto escalão americano.



O caso continua em investigação e Waltz tem sido pressionado a deixar o cargo por parte de políticos da oposição, Trump evitou culpar o secretário de Defesa, Pete Hegseth, por enviar detalhes do plano de ataque contra o grupo rebelde do Iêmen.