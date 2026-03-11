Veja em quais casos empresas podem pedir recuperação extrajudicial

Depois do grupo Pão de Açúcar, foi a vez da Raízen, gigante do açúcar e etanol, pedir recuperação extrajudicial para renegociar dívidas de R$ 65 bilhões. O pedido foi protocolado nesta terça-feira (10).



