Vladimir Putin diz que Groenlândia não diz respeito a Moscou

Líder russo afirmou que EUA e Dinamarca devem resolver disputa pela ilha entre eles

Conexão Record News|Do R7

O presidente Vladimir Putin declarou que a soberania da Groenlândia não interessa à Rússia, e que os Estados Unidos e a Dinamarca devem resolver a questão entre si.

