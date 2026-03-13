Volodymyr Zelensky se encontra com Emmanuel Macron

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está na França para se reunir com o presidente francês Emmanuel Macron. O objetivo do encontro é intensificar a pressão sobre a Rússia para encerrar o conflito na Ucrânia.



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