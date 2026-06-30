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WhatsApp anuncia recurso que dispensa número telefônico

Por enquanto, usuários podem fazer reserva antecipada de apelidos

Conexão Record News|Do R7

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O WhatsApp revelou um novo recurso que permitirá aos usuários substituírem seus números telefônicos por apelidos na agenda de contatos.

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