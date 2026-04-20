Xi Jinping diz que tráfego normal deve ser mantido no estreito de Ormuz

Xi Jinping conversou com Mohammad bin Salman por telefone nesta segunda-feira (20). O líder chinês afirmou que a abertura do estreito de Ormuz está em conformidade com o interesse comum dos países, da região e da comunidade internacional.



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