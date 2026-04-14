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Xi Jinping se encontra com primeiro-ministro espanhol em Pequim

Líderes afirmaram que Europa e China devem estreitar laços para combater o multilateralismo

Conexão Record News|Do R7

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O presidente chinês Xi Jinping se reuniu com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez para discutir o fortalecimento das relações entre a China e a Europa.

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