Xi Jinping teria dito que Putin pode se arrepender da invasão

Durante um recente encontro entre Xi Jinping e Donald Trump em Pequim, surgiu uma alegação de que o líder chinês teria advertido Vladimir Putin sobre possíveis arrependimentos relacionados à guerra na Ucrânia. Fontes próximas às conversas afirmaram que o presidente norte-americano sugeriu cooperação entre Estados Unidos, China e Rússia com o Tribunal Penal Internacional (TPI). No entanto, essa discussão não foi mencionada no relatório oficial do governo de Trump sobre a cúpula.



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