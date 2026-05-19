Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Xi Jinping teria dito que Putin pode se arrepender da invasão

Comentário teria sido feito em encontro com Trump na semana passada

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Durante um recente encontro entre Xi Jinping e Donald Trump em Pequim, surgiu uma alegação de que o líder chinês teria advertido Vladimir Putin sobre possíveis arrependimentos relacionados à guerra na Ucrânia. Fontes próximas às conversas afirmaram que o presidente norte-americano sugeriu cooperação entre Estados Unidos, China e Rússia com o Tribunal Penal Internacional (TPI). No entanto, essa discussão não foi mencionada no relatório oficial do governo de Trump sobre a cúpula.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Guerra
  • Xi Jinping

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.