Plataformas digitais devem divulgar relatórios de ações

As big techs terão até setembro para publicar relatórios sobre ações de proteção de crianças e adolescentes nos espaços digitais. A medida foi publicada nesta terça (11) no DOU (Diário Oficial da União) pela ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) e é voltada para aplicativos e sites com mais de 1 milhão de usuários.



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