Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Plataformas digitais devem divulgar relatórios de ações

Medida foi publicada nesta terça (11) no Diário Oficial da União e faz parte do ECA Digital

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

As big techs terão até setembro para publicar relatórios sobre ações de proteção de crianças e adolescentes nos espaços digitais. A medida foi publicada nesta terça (11) no DOU (Diário Oficial da União) pela ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) e é voltada para aplicativos e sites com mais de 1 milhão de usuários.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Ações
  • Adolescentes
  • Big techs
  • Crianças

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.