61% dos brasileiros admitem que gastos com futebol afetam as finanças

Um estudo recente da Serasa revelou que 61% dos brasileiros admitem que os gastos com o futebol afetam as finanças. A torcedora Karolayne, do Cruzeiro , é uma das que faz loucuras para ver o time do coração. “Gastar com Sócio [Torcedor], com blusa, com ingresso, não é fácil não. Mas a gente sempre dá aquele jeitinho para conseguir estar lá presente”, conta.



E o São Paulo acertou a transferência de Dudinha para o San Diego Wave, dos Estados Unidos. A atacante de 20 anos foi formada na base do tricolor paulista, onde acumulou conquistas ao longo de 77 partidas disputadas. Atualmente ela joga a Copa América com a seleção brasileira e deve se apresentar ao time americano após a competição. Não foram divulgados valores da negociação.



