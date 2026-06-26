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Contagem regressiva para a Copa ilumina pontos pelo Brasil

Locais famosos foram iluminados com as cores verde e amarela em todo o país

Elas com a Bola|Do R7

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Um evento realizado em Miami reuniu dirigentes e nomes importantes do futebol para marcar o início da contagem regressiva da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. A competição, inédita na América do Sul, promete impulsionar a modalidade e terá abertura e final no Maracanã.

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