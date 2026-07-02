CBF define datas e horários da Copa do Brasil Feminina

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. As partidas estão programadas para ocorrer entre os dias 20 e 23 deste mês.



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