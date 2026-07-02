Real Madrid fica fora de investimento de Pau Gasol na Liga F
Clube comunicou que acordo não responde ao modelo de sustentabilidade, transparência e autonomia dos clubes
O Real Madrid anunciou que não vai aderir ao acordo de investimento proposto pelo ex-jogador de basquete Paul Gasol para a Liga F.
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