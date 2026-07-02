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Real Madrid fica fora de investimento de Pau Gasol na Liga F

Clube comunicou que acordo não responde ao modelo de sustentabilidade, transparência e autonomia dos clubes

Elas com a Bola|Do R7

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O Real Madrid anunciou que não vai aderir ao acordo de investimento proposto pelo ex-jogador de basquete Paul Gasol para a Liga F.

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