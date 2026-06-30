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Jogadoras acompanham de perto seleção brasileira de futebol de cegas

Atletas participaram de atividade para conhecer mais modalidade feminina

Elas com a Bola|Do R7

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Jogadoras da Ferroviária participaram de uma atividade especial com a seleção brasileira de futebol de cegas, em um encontro marcado por troca de experiências, aprendizado e inclusão. Além de conhecerem os desafios da modalidade e experimentarem técnicas utilizadas pelas atletas com deficiência visual, as guerreiras grenás destacaram a importância da acessibilidade, da visibilidade do esporte feminino e da superação dentro e fora do campo.

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