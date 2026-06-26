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Meia-atacante histórica do Barcelona tranquiliza fãs pelas redes sociais

Alexia Putellas estava na Venezuela no momento dos terremotos na última quarta (24)

Elas com a Bola|Do R7

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A meia-atacante Alexa Putellas estava em Caracas quando terremotos atingiram a Venezuela na noite da última quarta-feira (24).

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