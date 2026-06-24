Manu Astori comemora convocação para seleção absoluta de natação
Nadadora do Fluminense acumula títulos brasileiros e sequência de bons resultados
A nadadora Manu Astori, representante do Fluminense, foi recentemente convocada para integrar a seleção absoluta de natação do Brasil.
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