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Cabulosas anunciam saída de atacante paraguaia contratada em 2024

Paraguaia sofreu com sequência de lesões e não atuava pelo time mineiro há mais de um ano

Elas com a Bola|Do R7

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O Cruzeiro anunciou a saída da jogadora Fabiola Sandoval, de 27 anos. Contratada em 2024, ela participou de 21 partidas pelo clube, marcou sete gols e fez quatro assistências.

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