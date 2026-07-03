Cabulosas anunciam saída de atacante paraguaia contratada em 2024

O Cruzeiro anunciou a saída da jogadora Fabiola Sandoval, de 27 anos. Contratada em 2024, ela participou de 21 partidas pelo clube, marcou sete gols e fez quatro assistências.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!