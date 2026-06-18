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Adriana e Andressa Alves se reencontram em período de treinos

Atletas experientes estiveram juntas pela última vez com a Amarelinha em 2018

Elas com a Bola|Do R7

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A dupla de atletas Adriana e Andressa Alves está de volta à seleção brasileira feminina de futebol. As jogadoras não atuavam juntas pela equipe nacional há algum tempo e agora se preparam para novos desafios.

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