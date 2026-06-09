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Alemanha, Argentina e Colômbia garantem vaga no Mundial Feminino

Além do Brasil, dez seleções já estão confirmadas para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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Argentina, Colômbia e Alemanha conquistaram uma vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027, totalizando 11 seleções já confirmadas para o Mundial.

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