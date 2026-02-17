Alemãs comemoram conquistas de medalhas nas Olimpíadas de Inverno

Durante os Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026, as atletas alemãs conquistaram resultados expressivos e foram aclamadas pelo chefe da delegação em coletiva de imprensa.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!