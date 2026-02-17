Logo R7.com
Alemãs comemoram conquistas de medalhas nas Olimpíadas de Inverno

Chefe da equipe exaltou o trabalho que vem sendo feito pelas atletas

Elas com a Bola|Do R7

Durante os Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026, as atletas alemãs conquistaram resultados expressivos e foram aclamadas pelo chefe da delegação em coletiva de imprensa.

