Atlético Mineiro feminino anuncia contratação da meia-atacante Isa Freitas

O Atlético Mineiro anunciou a chegada da meia Isadora Freitas como reforço do Galo Feminino. A jogadora estava no Club León, do México, desde agosto do ano passado, e agora retorna ao Brasil para integrar as Vingadoras.



Com passagens anteriores pelo Flamengo por duas temporadas, Isa se junta ao time mineiro com o objetivo de disputar importantes competições . Em 2025, o clube voltou à elite do futebol feminino após um período de queda. A jogadora tem como objetivo as competições do próximo ano na Série A1.



Isadora já participa das atividades com suas novas companheiras e expressou satisfação em retornar ao país. Ela destacou a boa estrutura oferecida pelo time e o acolhimento recebido pela comissão técnica e pelas atletas. "Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa", afirmou.