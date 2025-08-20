'Sentimento indescritível': Duda Basílio comemora retorno do Botafogo à elite do futebol feminino

“Essa final acho que vai entregar muito. Vai ser um jogo muito brigado, as duas equipes são muito qualificadas”, afirmou a meia do Botafogo, Duda Basílio, em entrevista exclusiva ao Elas Com a Bola de terça-feira (19).





Durante a conversa, a jogadora relembrou o sentimento ao ver o seu time retornar à Série A1. “Foi um sentimento indescritível, único. Eu estava no Botafogo no ano passado, então, quando a gente caiu, foi um dos piores sentimentos que uma atleta pode sentir”, declarou.



