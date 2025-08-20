'Sentimento indescritível': Duda Basílio comemora retorno do Botafogo à elite do futebol feminino
Jogadora caiu com as Gloriosas no ano passado, mas conseguiu se reerguer com o time; na final da A2, ela projeta um jogo 'brigado' contra o Santos
“Essa final acho que vai entregar muito. Vai ser um jogo muito brigado, as duas equipes são muito qualificadas”, afirmou a meia do Botafogo, Duda Basílio, em entrevista exclusiva ao Elas Com a Bola de terça-feira (19).
Durante a conversa, a jogadora relembrou o sentimento ao ver o seu time retornar à Série A1. “Foi um sentimento indescritível, único. Eu estava no Botafogo no ano passado, então, quando a gente caiu, foi um dos piores sentimentos que uma atleta pode sentir”, declarou.
As gloriosas garantiram uma vaga na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino nos pênaltis contra o Fortaleza na sexta-feira (15). A equipe carioca disputará o título do torneio contra o Santos. A primeira partida será na próxima terça-feira (26), no Rio de Janeiro, e a decisão será no dia 30 de agosto, na Vila Belmiro, em Santos.
