Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bernardo Pessi: 'Futebol feminino não vai ser extinto'

Novo presidente do Avaí assume após temporada com salários atrasados e protestos

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O novo presidente do Avaí Kindermann, Bernardo Pessi, destacou a situação do futebol feminino em sua primeira coletiva de imprensa. Ele afirmou que os cortes financeiros impactarão todas as áreas do clube, mas não comprometerão as categorias de base.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • avai
  • elas-com-a-bola
  • Futebol
  • Futebol feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.