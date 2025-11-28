Bernardo Pessi: 'Futebol feminino não vai ser extinto'

O novo presidente do Avaí Kindermann, Bernardo Pessi, destacou a situação do futebol feminino em sua primeira coletiva de imprensa. Ele afirmou que os cortes financeiros impactarão todas as áreas do clube, mas não comprometerão as categorias de base.



