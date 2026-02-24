Brasil goleia Argentina e segue na liderança do Sul-Americano sub-20
Base da amarelinha assegura vaga na Copa do Mundo Feminina na Polônia, em setembro
A seleção brasileira sub-20 venceu a Argentina por 4 a 0 no Campeonato Sul-Americano.
Últimas
Isa Chagas e Gi Fernandes são cortadas de amistosos da seleção após lesão
Bruninha e Aline Gomes foram convocadas para substituir as jogadoras
Fifa Series 2026 terá Brasil e mais três seleções femininas no torneio
Arena Pantanal será sede da primeira edição da competição
Luana Bertolucci é recebida com festa ao retornar para a seleção
Meio-campista está de volta à seleção brasileira após vencer o câncer
Mascotes se encontram e marcam 'passagem da tocha' nos Jogos de Inverno
Olimpíadas da Juventude de Dakar acontecem no final do ano
Camila Ferezin comanda seleção desde 2011
Treinadora é responsável por construção do trabalho das vice-campeãs mundiais
Jogos de Inverno: biatletas usam artesanato como auxílio à saúde mental durante as competições
Deedra Irwin, Luci Anderson e Margie Freed disputam biatlo pelos EUA nas Olimpíadas
Defensora da seleção é o paredão da categoria sub-20 no Sul-Americano
Goleira Elu é peça fundamental de segurança para defesa brasileira
Técnico do Inter recebe homenagem ao alcançar a marca de 150 jogos no comando time feminino
Esta é a segunda passagem de Mauricio Salgado no comando das Gurias Coloradas
Biometria facial muda forma de acessar estádios no Brasil
Lei obriga que arenas com capacidade superior a 20 mil torcedores tenham sistema
Jogos de Inverno: dispositivos aproximam o público com velocidade e ângulos inovadores em esportes
Cobertura conta com 15 drones personalizados, com menos de 250 gramas
Nogueira, Nayara e Tainá são destaque da etapa final do Sul-Americano Sub-20
Seleção brasileira venceu o Paraguai por 3 a 1
Brasileirão Feminino: veja a tabela de classificação após a 1ª rodada da competição
Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 e é o líder da competição
Esquiadora recebe alta depois de uma semana internada
Atleta teve fratura após uma queda logo no início da prova que seria sua despedida
Alemãs comemoram conquistas de medalhas nas Olimpíadas de Inverno
Chefe da equipe exaltou o trabalho que vem sendo feito pelas atletas