Brasil goleia Argentina e segue na liderança do Sul-Americano sub-20

Base da amarelinha assegura vaga na Copa do Mundo Feminina na Polônia, em setembro

Elas com a Bola|Do R7

A seleção brasileira sub-20 venceu a Argentina por 4 a 0 no Campeonato Sul-Americano.

A seleção brasileira sub-20 venceu a Argentina por 4 a 0 no Campeonato Sul-Americano.

