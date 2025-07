Brasil vence Bolívia por 6 a 0 na Copa América, mas técnico critica falta de aquecimento adequado

Na última quarta-feira (16), durante a partida preliminar da Copa América entre Brasil e Bolívia , o técnico da seleção brasileira feminina de futebol, Arthur Elias , criticou a estrutura da competição. Ele afirmou que as equipes não estão conseguindo realizar aquecimentos adequados antes dos jogos, devido ao agendamento de duas partidas consecutivas no mesmo estádio pela CONMEBOL.



Em coletiva de imprensa, Elias explicou que o tempo para aquecimento está restrito a alguns movimentos que simulam situações de jogo, mas que não são suficientes para preparar fisicamente as atletas. "Conseguimos aquecer apenas as titulares; nem as reservas conseguimos aquecer", disse o técnico, destacando a falta de infraestrutura. Segundo ele, as jogadoras não têm à disposição a estrutura que merecem para disputar uma partida completa.



Em campo, o Brasil venceu a Bolívia com uma goleada de 6 a 0. As brasileiras já haviam superado a Venezuela no domingo (13), por 2 a 0, e agora aguardam o próximo confronto, contra o Paraguai, no dia 22 de julho.