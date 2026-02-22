Camila Ferezin comanda seleção desde 2011
Treinadora é responsável por construção do trabalho das vice-campeãs mundiais
A trajetória da seleção brasileira de ginástica rítmica é marcada por dedicação e evolução sob o comando de uma experiente treinadora.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Jogos de Inverno: biatletas usam artesanato como auxílio à saúde mental durante as competições
Deedra Irwin, Luci Anderson e Margie Freed disputam biatlo pelos EUA nas Olimpíadas
Defensora da seleção é o paredão da categoria sub-20 no Sul-Americano
Goleira Elu é peça fundamental de segurança para defesa brasileira
Técnico do Inter recebe homenagem ao alcançar a marca de 150 jogos no comando time feminino
Esta é a segunda passagem de Mauricio Salgado no comando das Gurias Coloradas
Biometria facial muda forma de acessar estádios no Brasil
Lei obriga que arenas com capacidade superior a 20 mil torcedores tenham sistema
Jogos de Inverno: dispositivos aproximam o público com velocidade e ângulos inovadores em esportes
Cobertura conta com 15 drones personalizados, com menos de 250 gramas
Nogueira, Nayara e Tainá são destaque da etapa final do Sul-Americano Sub-20
Seleção brasileira venceu o Paraguai por 3 a 1
Brasileirão Feminino: veja a tabela de classificação após a 1ª rodada da competição
Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 e é o líder da competição
Esquiadora recebe alta depois de uma semana internada
Atleta teve fratura após uma queda logo no início da prova que seria sua despedida
Alemãs comemoram conquistas de medalhas nas Olimpíadas de Inverno
Chefe da equipe exaltou o trabalho que vem sendo feito pelas atletas
Francês acompanha Jogos desde 1992 e está na Itália para uma nova obra
Artista desenha cenas que marcam o famoso evento esportivo
Lucas Piccinato completa dois anos no Corinthians em 2026
Técnico chegou em 2024 e já acumula cinco títulos além do vice-mundial
Grêmio anuncia Day Silva para 2026
Defensora tem passagens por grandes clubes e conquistou títulos expressivos
Sul-americano sub-20: Brasil goleia e garante classificação antecipada
Seleção venceu peruanas por 6 x 0 em atuação dominante
São Paulo feminino faz apresentação para imprensa
Tricolor estreia na segunda-feira (16) contra o Internacional