Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Camila Ferezin comanda seleção desde 2011

Treinadora é responsável por construção do trabalho das vice-campeãs mundiais

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A trajetória da seleção brasileira de ginástica rítmica é marcada por dedicação e evolução sob o comando de uma experiente treinadora.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • elas-com-a-bola
  • selecao-brasileira
  • jogos-olimpicos
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.