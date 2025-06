Camilla Orlando, treinadora do Palmeiras, é anunciada pela CBF como a nova técnica da seleção sub-20

A treinadora do Palmeiras , Camilla Orlando, foi anunciada no último sábado (14) pela CBF como a nova técnica da seleção feminina sub-20. A vaga estava vazia havia quatro meses. Camilla começou a carreira como técnica do sub-18 do Internacional e teve passagem pelo RB Bragantino, onde subiu para a elite da modalidade e conquistou o título na série A-2 do Brasileirão Feminino . Antes de ingressar no Alviverde, comandou também a seleção dos Emirados Árabes e o Real Brasília. A treinadora continuará à frente do trabalho com as Palestrinas até o final das competições de 2025 .



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .