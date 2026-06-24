Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Clube carioca aguarda verba de lei de incentivo para finalizar estrutura para base e time feminino

Miniestádio terá capacidade para receber cerca de 4.500 pessoas

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Flamengo tem planos para finalizar as obras do miniestádio voltado às categorias de base e ao time feminino até 2027.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Flamengo
  • futebol-feminino
  • futebol
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.