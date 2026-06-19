Clubes da Série A1 se reapresentam após Data Fifa
Grêmio, Internacional, Mixto, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro e Atlético-MG retornam aos treinos
As equipes da Série A1 de futebol feminino retornaram às atividades para se preparar para as competições nacionais.
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