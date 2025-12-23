Corinthians, São Paulo e Palmeiras anunciam renovações no futebol feminino
Clubes se movimentam com o planejamento da próxima temporada
Clubes brasileiros anunciaram a renovação de contratos com jogadoras-chave em suas equipes femininas.
Últimas
Thiago Viana relembra trajetória no comando do São Paulo
Treinador comanda as Soberanas em um caminho de sucesso no futebol feminino
Camilla Orlando acompanha final da Copinha Feminina
Técnica da seleção sub-20 esteve na Mercado Livre Arena Pacaembu
Goleira Anna Bia renova contrato com o São Paulo até 2028
Atleta estende vínculo e permanece no elenco do tricolor paulista
Corinthians feminino quer apagar final de ano melancólico
Brabas perderam Paulistão para o Palmeiras após goleada do rival
Hugo Motta cria comissão especial para futebol feminino
Presidente da Câmara propôs regras de profissionalização e benefícios
São Paulo renova com a jogadora Vi Amaral
Meia-campista de 21 anos teve contrato ampliado até 2028
Palmeiras se despede de Amanda Gutierres
Atacante fez última partida pelo Verdão com o título paulista
Palmeiras reforça elenco feminino com renovação de contrato com lateral
Lateral esquerda Fe Palermo permanece no Palmeiras após conquistas em 2025
Timão visa contratação de meia de clube internacional
A atleta Ana Vitória, que atualmente joga no Atlético de Madrid, pode retornar ao elenco do Corinthians
Declaração de Byanca Brasil levanta discussão sobre saúde mental
Atleta do Cruzeiro revelou luta contra depressão durante premiação
Fifa anuncia datas da Copa do Mundo de Clubes Feminina
Competição inédita será realizada em janeiro de 2028
Coritiba terá mudanças no futebol feminino
Clube paranaense terá gestão própria do departamento feminino em 2026
Mirassol compra terreno para CT dedicado à base e feminino
Equipe do interior de São Paulo começa investimentos para a próxima temporada
Estudo aponta raridade de contratos exclusivos de patrocinadores
Levantamento revelou uma lacuna de patrocínios exclusivos no futebol feminino