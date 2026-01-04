Logo R7.com
Cruzeiro vende zagueira para o América, do México

Isa Haas foi anunciada como nova integrante do clube mexicano

Elas com a Bola|Do R7

A zagueira Isa Haas foi anunciada como nova integrante do clube mexicano América. A negociação com o Cruzeiro foi a segunda maior da história do futebol feminino brasileiro.

