'Elas com a Bola' analisa confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina foram definidos em sorteio realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta terça-feira (12). A partir desta fase, também chamada de quarta fase pela entidade, os jogos serão em formato único: em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.



O Bahia enfrenta o Atlético-MG. O Internacional pega o Fluminense, enquanto o Corinthians joga contra o Juventude. O Bragantino será adversário do Atlético Piauiense. Já o Palmeiras enfrenta o América-MG, e o Sport mede forças com o Realidade Jovem. Ainda tem Ferroviária e Vitória, e o São Paulo enfrenta o Flamengo, duelo apontado como um dos mais equilibrados da fase. A data-base para a realização das oitavas é 17 de setembro, mas a CBF ainda vai divulgar a tabela detalhada.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.